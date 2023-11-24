انطلاق معرض تنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت أمس فعاليات «معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة»، الذي يعقد في حديقة أم الإمارات تحت شعار «تعلم باللعب.. تطور بالتعلم».

يهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، إلى تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالخبرات والمهارات والموارد اللازمة لتنمية قدرات الأطفال وإبراز مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن الجاذبة للاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة ومزودي خدمات وأنشطة خارج المدرسة.

يتضمن المعرض، الأكبر من نوعه في الدولة مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب والفعاليات المميزة والمبتكرة بما فيها أكثر من 40 ورشة و21 عرضاً مسرحياً و10 جلسات حوارية.

ناقشت الجلسات الحوارية العديد من الموضوعات المعنية بالصحة والتغذية، وحماية الطفل، والرعاية والتعليم المبكرين، والدعم الأسري، لجميع الأطفال بمن في ذلك أصحاب الهمم.

وأبدت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سعادتها بالتفاعل الكبير الذي شهده المعرض في يومه الأول، مؤكدة حرص الهيئة على ضمان التفاعل والتعاون الإيجابي بين جميع الشركاء بما يسهم في دعم تنمية الطفولة المبكرة ويمكّن الآباء ومقدمي الرعاية من الحصول على الأدوات والمهارات اللازمة لتعزيز دورهم في تنمية مهارات وقدرات الأطفال.

وعبرت الدكتورة بشرى الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية عن سعادتها بالتعاون يداً بيد مع شركاء القطاع الاجتماعي، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود في تحقيق أهداف القطاع.

وتابعت: معرض تنمية الطفولة المبكرة خطوة هامة، إذ يوفر لنا منصة تضمن لنا التواصل بفعالية وبشكل مباشر مع الأسر وأطفالهم وجميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي المتنوع، وتعريفهم بدور الهيئة.

وقالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع: تشرفنا بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي الطفولة المبكرة في إطلاق معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تضمن العديد من الأنشطة الملهمة والتي تحتفي بالطفولة وتتيح فرصة دعم التلاحم الاجتماعي وتوطيد العلاقات بين الأطفال وأسرهم.

وأضافت: يلعب هذا المعرض دوراً محورياً في تعزيز التنشئة الاجتماعي المثلى للأطفال بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة ودعم نمو الطفل من شتى الجوانب العقلية والجسدية، وبالتالي يساهم بقوة في تحقيق أهداف القطاع الاجتماعي بأبوظبي.

من جهتها ثمنت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، جهود هيئة الطفولة المبكرة في تنظيم المعرض الذي يتضمن العديد من الورش والجلسات الحوارية المتنوعة التي تناقش العديد من الموضوعات المهمة.

وأكدت الدكتورة بشاير المطروشي، مدير تنفيذي قطاع تمكين المواهب لدى دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي أن أهداف معرض تنمية الطفولة المبكرة تنسجم مع أهدافنا في توفير فرص التعليم المبكر النوعية لجميع الطلبة،

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