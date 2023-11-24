بلدية دبي تفتح التسجيل في الموسم الثالث من سوق المزارعين

المصدر: وام

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أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل في الموسم الثالث من فعالية "سوق المزارعين" التي ستنطلق في التاسع من ديسمبر المقبل 2023 وتستمر حتى الرابع والعشرين من فبراير 2024 في حديقة الصفا.

ويعد السوق منصة زراعية اجتماعية واستثمارية تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكان واحد لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية مباشرة إلى المستهلكين.

وأكد أحمد الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي على اهتمام بلدية دبي بقطاع الزراعة المحلية في إمارة دبي وإعطائه أولوية قصوى مع الالتزام بتطويره والحفاظ على استدامة الموارد البيئية والزراعية.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي واستدامة المنتجات والمحاصيل النباتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تماشياً مع " إستراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي" ومستهدفات "السياسة الوطنية للأمن الغذائي 2051" لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي المحلي ودعم النشاطات الزراعية والغذائية.

وقال الزرعوني إن سوق المزارعين يعد من المبادرات التي تنفذها بلدية دبي سنويا في عدد من حدائق دبي حيث يجمع المزارعين المواطنين في مكان واحد لعرض منتجات مزارعهم المحلية المختلفة، مشيرا إلى أهمية السوق في تعزيز ثقافة الإنتاج الزراعي المحلي في الإمارة وتشجيع السكان على شراء المحاصيل الزراعية المُنتجة في مزارع دبي.

ويمكن للمزارعين الإماراتيين وأصحاب المزارع والمشاريع المُنتجة التسجيل في الموسم الثالث السوق عبر الموقع الإلكتروني للبلدية /dm.gov.ae/farmers-products-registration/ .

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