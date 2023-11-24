«طرق دبي» تنظّم حملات توعوية ميدانية حول التصاريح المهنية لسائقي المركبات الثقيلة

المصدر: وام

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انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخرا، من خلال إِدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص وبالتنسيق مع إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق وإدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حملات توعوية وتفتيشية استهدفت سائقي المركبات الثقيلة في الإمارة بهدف تعزيز ورفع مستوى أهمية حيازة التصاريح المهنية المطلوبة الصادرة من الهيئة لممارسة هذه المهنة استناداً إلى القرار رقم (57) لسنة 2017 الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

واستفاد من الحملة (1000) سائق مركبة ثقيلة مقارنة بـ (500) سائق العام الماضي 2022 أي بزيادة بلغت (100%)، كما سجّلت الحملة إقبالاً على التقديم على خدمة إصدار (تصريح مهني لسائق مركبة ثقيلة جديد) أو (تجديد التصريح لسائق مركبة ثقيلة)، حيث بلغت أعداد طلبات التقديم على تصريح جديد وتجديد التصريح المنتهي أكثر من (10,000) في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت فيها طلبات التقديم على تصريح جديد وتجديد التصريح المنتهي (4,135)، أي بنسبة زيادة بلغت (60%). وقد تركّزت هذه الحملات في مناطق حيوية من إمارة دبي شملت شوارع راس الخور، الإمارات، محمد بن زايد، دبي – العين، آل مكتوم والخيل.

وجسّدت الحملة الغاية الاستراتيجية الثالثة للهيئة المتمثلة بالصحة والسلامة والأمن، وذلك من خلال ترجمة رؤية القيادة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، للحفاظ على أمنهم وسلامتهم من خلال إثبات مدى أهلية هذه الفئة من السائقين ولياقتهم الصحية للقيادة، مما يصب في اتجاه تعزيز السلامة المرورية، الالتزام بقواعد السير والمرور ومتطلبات القيادة الآمنة على الشوارع والطرق.

وتركزت محاور الحملة التوعوية على شرح الخطوات الواجب اتباعها للحصول على التصريح المهني لمزاولة هذه المهنة، والقنوات المتاحة للتقديم إلى الخدمة وآلية الاعتراض على المخالفات. وقد تم تثقيف السائقين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية لسلامة المركبات الثقيلة والالتزام بمتطلبات ومعايير الأمن والسلامة عند قيادة المركبات على الشوارع والطرق.

وبالرجوع إلى البيانات والاحصائيات التاريخية لعملية التقديم إلى التصريح المهني الجديد أو تجديد التصريح المهني، فقد تبيّن من خلال هذه الحملات التوعوية والتفتيشية ارتفاع التقديم إلى تصريح جديد وإلى التقديم إلى تجديد التصريح منذ بدء تفعيل عمليات الرقابة والتفتيش منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن. وهذا الارتفاع إن دلّ على شيء، فإنما يَدُلُّ على النمو المتسارع في النقل التجاري، الذي يشير في الوقت نفسه إلى النمو الاقتصادي الحاصل في الدولة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.

ويأتي تنظيم أنواع مختلفة من الحملات ضمن إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة التي تُنَفَّذُ على مدار العام من منطلق الحرص الدائم للهيئة على نشر الوعي المروري وتعزيز السلامة المرورية للطرق، حيث تتضمن هذه الحملات محاور توعوية وتثقيفية موجهة للسائقين لضمان الالتزام والتقيد بالمعايير والمتطلبات الفنية واشتراطات السلامة المرورية لقيادة الشاحنات والمركبات الثقيلة بشكل آمن على الطرق، لاسيما في فصل الصيف. كما تُجَسِّدُ هذه الحملات أهداف الهيئة لتعزيز سلامة التنقل وجعل الطرق أكثر أماناً، لترجمة رؤية القيادة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية حفاظاً على طرق آمنة للجميع.

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