حمدان بن زايد يشهد احتفالية حصن الظفرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 وزفاف عدد من أبناء الوطن

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة احتفالية حصن الظفرة التي أقيمت اليوم بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52 وبمناسبة زفاف 230 عريساً من أبناء الوطن.

نظم الاحتفالية - التي أقيمت تحت رعاية سموه - ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، وشهدها معالي الشيخ نهيان بن آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان.

كما حضر الاحتفالية معالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ومعالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة والعميد حمدان سيف المنصوري مدير شرطة منطقة الظفرة وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعدد من كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان منطقة الظفرة وأهالي وأقارب العرسان.

بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى حصن الظفرة في مدينة زايد حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة الذين رحبوا بمشاركة سموه أفراحهم.

وتضمن برنامج الاحتفالية العديد من الفقرات الوطنية والتراثية والقصائد الشعرية التي تغنت بحب الوطن والقيادة الرشيدة للدولة والإشادة بالمنجزات الحضارية التي تحققت في ظل الاتحاد، وشاركت فيها فرقة الحربية التي أدت لوحات غنائية مختلفة كما قدمت فرقة العيالة عدداً من العروض التراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة متزامنة مع عروض جوية لطائرة "إف 16" وفرسان الامارات للاستعراضات الجوية في سماء الاحتفال.

وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية لسمو راعي الحفل مع العرسان.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والتي تصب في مصلحة أبناء الوطن وتعينهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي.

وقال سموه إن الأعراس الجماعية في دولة الإمارات لها دور كبير في تعزيز قيم التعاون والتآلف بين الشباب والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة وتساعدهم على الاستقرار الأسري وبناء أسر سعيدة بعيدة عن تكاليف الزواج.

وأضاف سموه أن تنظيم الأعراس الجماعية في منطقة الظفرة وبالتزامن مع احتفالاتنا بعيد الاتحاد الـ52 يأتي تأكيدا على أهمية دفع مسيرة الشباب نحو غد مشرق وحسن رعايتهم باعتبارهم لبنة البناء ودعامة المستقبل وعنصراً اجتماعياً فعالاً مشيرا إلى أن الأعراس الجماعية أسهمت في تخفيف الأعباء والتكاليف على الشباب وتزويج العديد من أبناء المنطقة والذين كونوا خلال السنوات الماضية أسراً إماراتية سعيدة ومستقرة.

وهنأ سموه العرسان وعائلاتهم وذويهم بهذه المناسبة وحثهم على أهمية توثيق الروابط الأسرية والاجتماعية والمحافظة على العادات والقيم الإماراتية الأصيلة لما للأسرة من دور رئيس في بناء المجتمع وترسيخ أركانه وتماسكه وتمنى لهم حياة سعيدة وهانئة.

وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم شركة أدنوك لمبادرة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة تنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية.

وقدم سموه الشكر للقائمين على العرس الجماعي وأعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد أسهم في نجاح الحفل ورسم الفرح والبهجة في نفوس الحاضرين.

من جانبهم أعرب العرسان عن سعادتهم برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للعرس الجماعي الذي يأتي تعبيراً عن حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم أشكال الدعم كافة لإقامة الأعراس الجماعية وتوجيهاتها بتسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن للتيسير عليهم ودعم حياتهم الاجتماعية بعيدا عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف وبما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.

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