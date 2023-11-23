منصور بن زايد يستقبل وفد مركز محمد بن راشد للفضاء وفريق" طموح زايد 2"

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ، فريق عمل مهمة "طموح زايد 2" في مركز محمد بن راشد للفضاء ورائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، ترافقهم معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وتبادل سموه مع الوفد ـ خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الرئاسة ـ الأحاديث الودية مثمناً الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق مركز محمد بن راشد لتحقيق "طموح زايد2" من خلال المهمة التاريخية التي سجلت باسم دولة الإمارات أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب..وحثهم على مواصلة رفد مسيرة الوطن بمزيد من المكتسبات التي تخدم تطلعاته ورؤية قيادته نحو المستقبل..مشيداً بعملهم بروح الفريق الواحد الذي تميزوا به وكان له كبير الأثر في تحقيق الطموحات والإنجازات في هذا المجال الحيوي.

واطلع سموه من الوفد على مشاريع دولة الإمارات المستقبلية في قطاع الفضاء وخطط المركز خلال المرحلة المقبلة بجانب "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" الذي يستهدف تطوير فريق وطني من رواد الفضاء للمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة وغيرها من البرامج.

ضم الوفد..سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة يوسف حمد الشيباني نائب رئيس مجلس الإدارة وسعادة سالم حميد المري مدير عام المركز.



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