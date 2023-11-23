الإمارات تتأثر بامتداد منخفض جوي يومي الجمعة والسبت

المصدر: البيان

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تتأثر الإمارات بحالة جوية من مساء الغد "الجمعة" حتى بعد ظهر يوم "السبت" نتيجة لمرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بشكل سريع على الدولة مصاحباً معه تشكلات مختلفة من السحب قادمة من الغرب يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار على المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً على الجزر مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية ليلاً وصباح "السبت" يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، قد يضطرب أحياناً ليلاً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39 و المد الثاني عند الساعة 23:02 و الجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 04:43 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والمد الثاني عند الساعة 07:08 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:33.

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