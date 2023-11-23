بتوجيهات محمد بن راشد .. حمدان بن محمد يأمر بصرف 27 مليون درهم مكرمة للصيادين في دبي

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بصرف 27 مليون درهم مكرمة للصيادين في إمارة دبي، حيث تقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بصرف المكرمة التي تهدف إلى تشجيع الصيادين على الحفاظ على مهنة الصيد باستخدام أساليب الصيد المستدامة والتقليدية الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية.

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