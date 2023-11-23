تعاون بين «التداوي الصحية» ومستشفيات أبولو الهندية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت مجموعة التداوي للرعاية الصحية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة مستشفيات أبولو الهندية، إحدى أبرز مجموعات الرعاية الصحية المتكاملة في آسيا، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الصحي بين الطرفين، إلى جانب تحفيز السياحة العلاجية في دبي.

تم توقيع الاتفاقية بمقر نادي دبي للصحافة في دبي، بحضور مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي الصحية بدبي، والدكتورة بريتا ريدي، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات أبولو، وعدد من مسؤولي وأطباء الجانبين. وتنسجم الاتفاقية مع مكانة إمارة دبي باعتبارها وجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، استناداً إلى ما تمتلكه الإمارة من منظومة طبية متكاملة، ومنشآت صحية متطورة وكوادر عالية الكفاءة في مختلف التخصصات الطبية، وتقنيات تشخيصية وعلاجية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعها الدكتور أحمد المصري، المدير الطبي لمجموعة التداوي الطبية بدبي، والدكتور دينيش مادهافان، رئيس مجموعة الأورام بمستشفيات أبولو، سيقوم الطرفان بتنظيم برنامج زيارات للكوادر الطبية المتخصصة، لتقديم خدمات العلاج وإجراء جراحات دقيقة للحالات المرضية المعقدة، والحالات المرضية القادمة من الخارج ضمن برامج السياحة العلاجية في دبي.

وأكد مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي، أن المجموعة حريصة على توثيق شراكتها مع جميع الجهات المعنية والمختصة في مجال الرعاية الصحية. وتابع : كما أنها حريصة على فتح آفاق التعاون مع المؤسسات الطبية الكبرى حول العالم، بما يضمن تبادل الخبرات بين كوادرها الطبية ونظرائهم من الأخصائيين حول العالم.

وتعريفها بأحدث العلاجات والجراحات الدقيقة في مختلف التخصصات الطبية. وأكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية بدبي، أن كل ما يحققه قطاع الرعاية الصحية في دبي من إنجازات وما وصل إليه من تقدم، يرتكز في الأساس على الرعاية الكبيرة والاهتمام المستمر من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه في الوصول بالقطاع الطبي إلى أرقى مستويات التميز والكفاءة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز