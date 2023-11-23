عبدالله بن زايد يؤكد ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ديفيد كاميرون بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في بريطانيا.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لكاميرون بالتوفيق والسداد في مهام عمله، مشيداً بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع نظيره البريطاني من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة من أجل المستقبل التي تجمع بين البلدين. وبحث سموه وديفيد كاميرون التعاون بين البلدين في ملف البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الشهر الجاري في مدينة إكسبو دبي. كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أهمية حماية أرواح كافة المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز