12 مليار دولار استثمارات إماراتية في الطاقة المتجددة بأفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

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تشكل مشاريع ومبادرات الإمارات المستدامة، دافعاً للجهود الدولية في تعزيز العمل المناخي، ونشر حلول الطاقة المتجددة، وتحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي لتسريع النمو الأخضر في أفريقيا.

وتأتي استثمارات الإمارات المستدامة والتنموية في القارة الأفريقية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي الفعال والشراكات البنّاءة، لدعم التقدم بشكل متزامن في كل من التنمية المستدامة والعمل المناخي، ودعم الإجراءات الهادفة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

شراكات

واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 12 مليار دولار في مشروعات تنموية، وأخرى للطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، من خلال شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.

فيما تواصل الإمارات حشد الجهود الدولية من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ومن خلال احتواء الجميع، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البشر، وتحسين الحياة وسُبل العيش، وتطوير آليات التمويل المناخي.

وأعلنت الإمارات خلال العام الجاري، وبالتزامن مع استضافتها لمؤتمر الأطراف «COP28»، في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل، عن مبادرة تمويل بين دولة الإمارات وأفريقيا في مجال الطاقة النظيفة بقيمة 16.5 مليار درهم، تهدف إلى تعزيز قدرة أفريقيا على تحقيق النمو المستدام.

تطوير

وتجمع المبادرة بين صندوق أبوظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، و«مصدر» وأيميا باور، للتعاون مع مجموعة «أفريقيا 50»، كشريك استراتيجي، وذلك للعمل على تطوير 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، حيث ستتعاون تلك الجهات معاً لتوظيف 16.5 مليار درهم، بهدف تحفيز نحو 45 مليار درهم إضافية من مصادر متعددة الأطراف وحكومية وخاصة.

وتجسد المبادرة التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية، ونشر حلول الطاقة المتجددة والمستدامة، ودعم العمل المناخي الدولي، من خلال شراكة جديدة تحقق تقدماً جذرياً، وتطلق مجموعة سريعة النمو من مشروعات الطاقة النظيفة القابلة للتمويل في أفريقيا.

مبادرة

وتأتي هذه المبادرة المهمة مع مجموعة «أفريقيا 50» لدعم نشر الطاقة النظيفة في أفريقيا، وتمكين تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، كما تؤكد على أهمية مواصلة العمل لمعالجة نقص التمويل المناخي، من خلال تقديم نموذج عملي قابل للتوسع والتكرار لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ.

وتواصل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، استراتيجيتها الطموحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، من خلال إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، والذي يتوج التزامها بتخصيص رأسمال بقيمة ملياري دولار، يتم توفيرها في إطار المبادرة الجديدة، بالإضافة إلى جمع وتحفيز تمويل قدره 8 مليارات دولار، لتوفير 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030.

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