20 مشروع قانون و48 سؤالاً برلمانياً لقضايا البيئة والاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يجسد اهتمام المجلس الوطني الاتحادي على مدى أكثر من 5 عقود، بقضية التغير المناخي وتبني الاستدامة خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ما تمثله من أولوية لدولة الإمارات واعتبارها من الركائز الأساسية للاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والبيئية والتنموية، وضمن رؤيتها للـ 50 عاماً المقبلة.

وتمثلت الإنجازات التي حققها المجلس في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، الموافقة على 20 مشروع قانون، ومناقشة 36 موضوعاً عاماً في إطار قضايا البيئة والاستدامة، وتوجيه 48 سؤالاً والمشاركة في 100 فعالية برلمانية منذ عام 2007.

حرص

ويحرص المجلس على المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلانه عام 2023 «عاماً للاستدامة» تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

رؤية

وتشمل رؤية المجلس في هذا المجال دمج الممارسات المستدامة في عملياته التشغيلية، وأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وخفض البصمة الكربونية، وعزز المجلس الوطني الاتحادي التزامه في أن يكون برلماناً مراعياً للبيئة، من خلال تشكيل لجنة التحول إلى برلمان أكثر استدامة عام 2022.

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