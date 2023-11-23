تفاهم بين «بيت الخير» و«أبيلتي لايف» لخدمة أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «بيت الخير» مذكرة تفاهم مع مجموعة «أبيلتي لايف» المتخصصة في توفير احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن الحركية والمساندة.

وتقضي المذكرة التي وقعها عابدين العوضي المدير العام للجمعية، وماجد العصيمي، رئيس المجموعة، بتعزيز الشراكة النوعية بين الجانبين، وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون في مختلف المجالات التي تعنى بدعم وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن، وتوسيع الشراكة المهنية والمجتمعية لتشمل المؤسسات والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المتعاونة في هذا المجال من منطلق الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية نحو المستفيدين المستحقين من الفئتين المستهدفتين.

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