الإمارات تشارك باجتماع وزاري للمياه في السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض المهندس الكعبي خلال مشاركته جهود ومشاريع الدولة الداعمة لاستراتيجية الأمن المائي 2036، بالإضافة إلى مستهدفات قطاع الطاقة والمياه ضمن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأيضاً مبادرة الدولة العالمية في نشر ورقة نقاش مُفصّلة تدعو إلى استجابة دولية وتحرك عالمي عاجل وتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي المتفاقم لندرة المياه، وجهود الدولة لتعزيز التوعية العالمية بقضية ندرة المياه، وأداء دورها القيادي لحشد استجابة دولية حاسمة مُنسقة لمواجهة هذه المُشكلة التي تُهدد مستقبل البشرية.

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