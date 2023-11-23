عمار النعيمي يستقبل سفير الاتحاد السويسري

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سمو ولي عهد عجمان، بالسفير السويسري، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد السويسري على مختلف الصعد. من جانبه، عبر آرثر ماتلي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

من جهة ثانية، قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد عبدالله محمد السعيدي، والد كل من جمال وخالد وعارف وعبدالله وبدر ومايد السعيدي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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