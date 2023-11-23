بدور القاسمي: استراتيجية التوطين رفعت نسبة التوظيف الإماراتي 93 % بـ«أمريكية الشارقة» 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، خلال اجتماعها مع مجلس أمناء الجامعة، أن معظم الموظفين الجدد الذين انضموا إلى الجامعة خلال 2023 كانوا من مواطني دولة الإمارات، وأغلبهم من النساء.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية التوطين التي أطلقتها الشيخة بدور القاسمي في أبريل 2023 بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، شهدت عملية تعيين المواطنين والمواطنات في الجامعة ارتفاعاً بنسبة 93 %. كما شغلت النساء الإماراتيات 80 % من التعيينات الجديدة، في خطوة كبيرة لتعزيز تكافؤ الفرص والتوازن الذي تسعى الجامعة إلى تحقيقه في كوادرها البشرية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «فخورون بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق خلال فترة قصيرة، لا سيما أن معظم الوظائف الإماراتية الجديدة مخصصة لمناصب قيادية، حيث يهدف التوطين إلى اكتشاف المواهب المحلية ورعايتها، بالإضافة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للقوى العاملة في دولة الإمارات».

وأضافت: «أغلب المناصب الجديدة تولتها نساء إماراتيات على درجة عالية من التأهيل والإبداع، لمنحهن فرصة بناء مسيرة مهنية مشرفة في وطنهن، ضمن رؤيتي الرامية إلى تنمية المهارات البشرية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجامعة وعلى نمو الاقتصاد والمجتمع الإماراتي بشكل عام».

وشددت الشيخة بدور القاسمي على أن تبني استراتيجية التوطين بالجامعة الأمريكية في الشارقة يمثل محاولة جادة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، مجددة التزام الجامعة بتعزيز روح الانتماء والحس الوطني بين المواطنين الإماراتيين بجميع فئاتهم العمرية.

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