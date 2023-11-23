محمد الشرقي: الطيران داعم رئيس لركائز التحول التنموي في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية قطاع الطيران كداعم رئيس لركائز التحول التنموي الذي تشهده الإمارة على المستويات كافة، والإسهام في تعزيز القطاع الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أقسام مبنى مطار الفجيرة الدولي الجديدة، وأكاديمية الفجيرة للطيران، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي.

تطور

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في القطاعات الحيوية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم ومتابعة سموه لمتطلبات النمو الاقتصادي في جميع المجالات، ومجال الطيران خصوصاً، وتوفير كل الإمكانيات التي تسهم في تعزيز دوره كمساهم رئيس في اقتصاد الدولة، وتنميتها الشاملة.

تقنيات

وتفقد سموه أقسام الأكاديمية وفصولها الدراسية والتدريبية، حيث استمع إلى شرح مفصل عنها وعن عملها وتوظيفها لأحدث التقنيات في عملية تدريب وتعليم المنتسبين فيها.

كما اطلع سموه على البرامج التدريبية لأنظمة المراقبة الجوية الذي يطرح بالتعاون مع مركز الفجيرة لخدمات الملاحة الجوية، وبرنامجي تدريب الطيارين وهندسة صيانة الطائرات الذي ينظم وفقاً لمعايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.

وأشاد سموه بجهود الأكاديمية في تطوير المنهج التدريبي واتباع الأدوات التعليمية المتطورة التي تسهم في تحسين أداء الطلبة وقدراتهم الشخصية والمهنية وتمكينهم في قطاع الطيران بأفضل الخبرات والكفاءات.

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