جمارك دبي: 783 ضبطية في المطارات خلال 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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تؤدي جمارك دبي دوراً رئيساً، وتبذل جهوداً مضاعفة للحفاظ على حماية وأمن المجتمع ضد أخطار تهريب المواد الممنوعة، التي تضر أفراد المجتمع والاقتصاد..

وذلك بالقيام بدورها الحيوي كخط الدفاع الأول، ويظل ضباط ومفتشو جمارك دبي بما يحملون من تجارب وخبرات متراكمة ورائدة، العيون اليقظة لحماية المجتمع، بخاصة في ظل تنامي أعداد المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي.

وأفادت جمارك دبي في إحصاءات حديثة بأنها تمكنت من إحباط العديد من محاولات التهريب لمواد ممنوعة بمختلف أنواعها وأشكالها، على الرغم من الحِيل التي يتبعها المهربون، فأنجزت جمارك دبي 783 ضبطية متنوعة في مطارات دبي، منها 540 قضية مخدرات، وذلك من بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتحرص جمارك دبي على مواكبة التطور العالمي في أجهزة الفحص والتفتيش إذ زودت الدائرة مراكزها الجمركية أحدث الأجهزة ومن ذلك أجهزة فحص الأحشاء، وتولي الدائرة تطوير كفاءة المفتشين الجمركيين اهتماماً كبيراً عبر الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم أفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها.

ويجمع المفتشون في المراكز الجمركية بين القدرات المتطورة على اكتشاف محاولات تهريب المواد الممنوعة عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة في المنافذ الحدودية إلى جانب المهارة العالية والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المواد المخدرة بإخفائها في الأحشاء أو إخفائها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم.

حس أمني

وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين المكلف: «نعمل ضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021- 2026 ومبادئها الرئيسة ومنها ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، على إحباط التهريب، وندرك تماماً أن أعداد المسافرين في تزايد مستمر ونعي جيداً مسؤوليتنا في حماية المجتمع، ولدينا موظفون بأعلى المستويات من الكفاءة وأقسام متعددة تواصل العمل ليلاً ونهاراً من دون توقف لتعزيز الأمن، وحماية أفراد المجتمع ضد أي محاولات لتهريب الممنوعات».

وأضاف: يؤكد تعدد وتنوع ضبطيات جمارك دبي في إدارة عمليات المسافرين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، الحس الأمني المرتفع لضباط الجمارك وتلقيهم تدريباً بأعلى المستويات لكشف المواد المقيدة والممنوعة والمهربة.

مشيراً إلى أن الإدارة وبشكل مستدام تعمل على تطوير عدد من المشروعات الجمركية المبتكرة التي من شأنها زيادة كفاءة العمل عبر تحديث الأنظمة والإجراءات المساندة للعمل الجمركي، وتحقيق أعلى درجات انسياب المسافرين، مع تعزيز الفحص والتفتيش.

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