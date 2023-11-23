«أمناء» كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يناقش الموازنة العامة للسنة المالية 2024

المصدر: دبي- البيان

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ناقش مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مشروع الموازنة العامة للكلية للسنة المالية 2024، إضافة إلى مستجدات المشروعات الاستراتيجية التطويرية والتنموية المعتمدة، التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس السادس لسنة 2023 برئاسة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في مقر الكلية بمبنى برج المؤتمرات الكائن بمركز دبي التجاري العالمي.

حضر الاجتماع عائشة عبدالله ميران، نائب رئيس المجلس، والدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويونس عبدالعزيز الناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ورجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والدكتور يسار جرار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ورشا سليمان، أمين سر المجلس.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للكلية للسنة المالية 2024 التي تفصل التدفقات النقدية والمصروفات المتوقعة في الكلية خلال العام 2024 استناداً إلى تقديرات الكلية المرتبطة بتنفيذ برامجها ومبادراتها الاستراتيجية.

كما استعرض التدفقات النقدية للكلية للسنة المالية 2023، بناء على المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية.

وتقديرات الإيرادات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية. وناقش المجلس عروض الأسعار التي استلمتها لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الأمناء من عدد من الشركات الرائدة في مجال التدقيق والاستشارات المالية لإجراء التدقيق الخارجي على حسابات الكلية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023. اعتمد المجلس توصية اللجنة بالتجديد لشركة Deloitte & Touche للسنة الثانية على التوالي. وناقش أيضاً عدداً من المبادرات التطويرية التي تنفذها الكلية والمستمدة من الاستراتيجية المحدثة والمعتمدة في العام 2021 .

والتي تهدف إلى تمكين الكلية من تأمين روافد مالية إضافية تعتمد عليها كأساس لدعم البرامج البحثية والأكاديمية في الكلية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد. اختتم المجلس الاجتماع باعتماد مشروع الموازنة العامة لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لسنة 2024 ووجه إدارة الكلية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الموازنة المعتمدة إلى دائرة المالية لحكومة دبي.

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