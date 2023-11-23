الحرس الوطني و«صحة أبوظبي» يبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث الحرس الوطني، ودائرة الصحة في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، خصوصاً في المحاور ذات الصلة بالقطاع الصحي.

وأكد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني خلال استقباله وفداً من دائرة الصحة في أبوظبي ترأسه منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة، أن هذه الزيارة تعد فرصة لبناء جسور قوية بين الجهتين لضمان صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز جهود المنظومة الصحية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عامة.

من جانبه أشاد منصور إبراهيم المنصوري، بحرص الحرس الوطني على تنفيذ رؤيته واستراتيجيته الوطنية والأمنية بكفاءة عالية في الحفاظ على منجزات ومكتسبات الوطن وعلى أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص دائرة الصحة أبوظبي على العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء ومواصلة التنسيق المشترك بما يلبي الاحتياجات الصحية ويضمن جاهزية واستجابة قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وفق أفضل الممارسات بما يعزز صحة وسلامة أفراد المجتمع.

حضر اللقاء نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي، والوفد المرافق لرئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وعدد من كبار ضباط الحرس الوطني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز