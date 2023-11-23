منصور بن زايد يعزي صقر غباش في وفاة والدته

المصدر: رأس الخيمة - وام

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قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة أمس واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة سيح البريرات في رأس الخيمة.

وأعرب سموه خلال زيارته عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

واجب العزاء

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة والدته حمدة بنت راشد المهيري.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة ــ عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأهل وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر لها، ويتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، وأحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، إلى جانب أعيان ووجهاء البلاد، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وجمع من المعزين من المواطنين والمقيمين.

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