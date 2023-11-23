دور محوري للحكومات في تحفيز الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت «قمة المعرفة» الدور المحوري للحكومات في تحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالمجتمع.

وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «مدن المعرفة.. ثلاثي القوة القصوى – الحكومة والقطاعان الأكاديمي والصناعي»، شارك علي الهاشمي، من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومارييت ويسترمان، نائبة رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، وفيصل أمير مالك، من مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» في الشرق الأوسط. وأدار الجلسة د.سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي.

تحدث علي الهاشمي بدايةً عن دور الحكومات في تحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالمجتمع، حيث تعد الحكومات عنصراً رئيساً في دفع مسيرة التقدم والابتكار، وتلعب دوراً محورياً في خلق بيئة تشجع على الابتكار وتعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها، أكدت البروفيسورة مارييت ويسترمان أهمية الأوساط الأكاديمية في إنتاج المعرفة، والإسهام في نشر الوعي بثقافة الابتكار، ورفع الكفاءة العلمية والبحثية للطلاب ليكونوا حجر الأساس في بناء مدن المعرفة.

تعاون

من جهته، قال فيصل أمير مالك: «تعد الجهود التعاونية بين الحكومة والقطاعين الأكاديمي والصناعي في مدن المعرفة محوراً أساسياً للنهوض ببيئة الابتكار وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي».

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