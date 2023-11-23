الذكاء الاصطناعي سيغير شكل العالم

المصدر: دبي – البيان

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عُقدت على هامش فعاليات الدورة الثامنة من «قمَّة المعرفة»، جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل ذكي لمدن المعرفة»، شارك فيها مايك وولش، الرئيس التنفيذي لشركة تومورو للاستشارات؛ مؤلِّف كتاب «القائد المعتمد على الخوارزميات»، وقدم فيها أبرز الرؤى ذات الصلة بالعلاقة التبادلية بين مدن المعرفة والمنظمات والمؤسَّسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في المستقبل، والتدابير الواجب اتخاذها اليوم استعداداً للفرص والتحديات المستقبلية.

وأشار وولش إلى أنه من المتوقع أن يغيِّر الذكاء الاصطناعي شكل العالم بشكلٍ جذري بحلول سنة 2033، إذ سيتدخل في كل جانب من جوانب حياتنا، من العمل إلى التعليم إلى الترفيه إلى الرعاية الصحية وجميع نواحي الحياة اليومية.

وأوضح وولش أن مدن المعرفة سيكون لها دور جوهري في تشكيل المستقبل بتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، كما ستكون محوراً للابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وستستخدم منصات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة لتحسين أداء الخدمات الحضرية، وتمكين التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، لمعالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر والبطالة بطريقة مستدامة.

وأكَّد وولش أن المدن والحكومات والمؤسَّسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ستؤدي دوراً أكثر تكامليةً في المستقبل، فستحتاج المدن إلى التعاون مع هذه المنظمات والمؤسَّسات لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها لتحسين الخدمات العامة وتعزيز جودة الحياة للسكان وإنشاء بيئات أكثر استدامة.

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