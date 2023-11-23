فتح باب الترشح بالدورة الثالثة لجائزة البيئة للطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة البيئة للطفل، التي تهدف إلى تمكين اليافعين من المساهمة في تشكيل مستقبل مستدام للإمارات باستخدام وسائل حديثة.

كما تهدف إلى توعية المجتمع بالتنوع البيولوجي والاستدامة والتنمية الخضراء والجوانب البيئية الأخرى، إضافة إلى تشجيع المشاركة النشطة للقطاعات الاقتصادية والصناعية نحو الاستدامة البيئية ومشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة لدعم الاستدامة البيئية.

وتتضمن فئات الجائزة التي تم إطلاقها قبل ثلاثة أعوام بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح من المجلس الاستشاري للأطفال: فئة الطاقة المتجددة والابتكار، وفئة الزراعة المستدامة، وفئة حماية الحياة البرية، وفئة حماية الحياة البحرية، وفئة العمل المناخي، وفئة القصة القصيرة، وفئة الفنون، وبطل البيئة.

وقد خصص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة التغير المناخي منصة على الرابط التالي: https://t.ly/Kb7J1 والمتوفر أيضاً في البايو عبر حساب المجلس بإنستغرام @uaescmc. وتوضح المنصة الفئات العمرية للمشاركين، بالإضافة إلى فئات ومعايير الجائزة، وشروط التسجيل، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في فعاليات Cop 28 ديسمبر المقبل.

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