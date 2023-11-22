الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (الخميس) رطباً على المناطق الداخلية والشمالية صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئياً، مشيراً إلى أن السحب المنخفضة ستظهر على بعض المناطق الساحلية والغربية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً، خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، لافتاً على أن البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة التالية:

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – يصبح غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية ليلاً مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً – تكون بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية نهاراً.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على المناطق الداخلية والشمالية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز