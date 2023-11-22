1000 درهم و6 نقاط مرورية مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية

المصدر: البيان

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دشنت ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة حملة مرورية توعوية لعام 2023 تحت شعار "احذر تقلبات الطقس" ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة المرورية على الطريق وتوعية كافة فئات المجتمع بمخاطر تقلبات الطقس.

شملت الحملة المرورية التوعوية، اعداد فيديوهات توعوية توضح المحاذير التي يجب تجنبها عند القيادة في الاجواء الماطرة كما سلطت الضوء على تثقيف أفراد المجتمع، بنصوص المواد قانونية في قانون السير والمرور المتعلقة بالأجواء الماطرة، وفقاً للتشريعات المرورية النافذة، حسب النصوص القانونية الأتية، أولاً قانون المادة 115 والذي ينص حول مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الاجواء الماطرة بغرامة مالية وقدرها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية، كما ينص قانون المادة 116 حول مخالفة دخول الأودية اثناء جريانها أياً كانت خطورتها بغرامة مالية قدرها 2000 درهم و 23 نقطة مرورية و 60 يوم حجز للمركبة، فيما ينص قانون المادة 117 حول اعاقة الجهات المختصة من القيام بأعمالها بشان تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ اثناء الطوارئ والأزمات والكوارث وسقوط الأمطار وجريان الاودية بغرامة مالية قدرها 1000 درهم و 4 نقاط مرورية و 60 يوم حجز للمركبة، داعيةً مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور.

وناشدت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع، والسائقين، بضرورة مراقبة تغيرات الطقس وفي حال هطول الأمطار يجب عدم الاقتراب من مناطق تجمع مياه الأمطار وعدم الدخول في أماكن جريان الأودية والابتعاد عن قنوات المياه الطبيعية والمناطق المغمورة بالمياه، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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