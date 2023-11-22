جمارك دبي: 783 ضبطية في المطارات خلال 9 أشهر

المصدر: البيان

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تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً، وتبذل جهوداً مضاعفة للحفاظ على حماية وأمن المجتمع ضد مخاطر تهريب المواد الممنوعة والمهربة، التي تضر أفراد المجتمع والاقتصاد، وذلك من خلال القيام بدورها الحيوي كخط الدفاع الأول، ويظل ضباط ومفتشي جمارك دبي -بما يحملون من تجارب وخبرات متراكمة و رائدة- العيون اليقظة على حماية المجتمع وبخاصة في ظل تنامي أعداد المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي.

وأفادت جمارك دبي في احصائيات حديثة أنها تمكنت من إحباط العديد من محاولات التهريب لمواد ممنوعة بمختلف أنواعها وأشكالها، بالرغم من الحِيل التي يتبعها المهربين، حيث أنجزت جمارك دبي 783 ضبطية متنوعة في مطارات دبي، منها 540 قضية مخدرات، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2023.

وتحرص جمارك دبي على مواكبة التطور العالمي في أجهزة الفحص والتفتيش حيث زودت الدائرة مراكزها الجمركية بأحدث الأجهزة بما في ذلك أجهزة فحص الأحشاء، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً لتطوير كفاءة المفتشين الجمركيين من خلال الدورات التدريبية المكثفة لتزويدهم بأفضل المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب المواد المخدرة والتصدي لها ، حيث يجمع المفتشون في المراكز الجمركية بين القدرات المتطورة على اكتشاف محاولات تهريب المواد الممنوعة عبر المعاينة والمراقبة بأجهزة التفتيش المتقدمة في المنافذ الحدودية إلى جانب المهارة العالية والقدرة على قراءة لغة الجسد للأشخاص الذين يحاولون تهريب المواد المخدرة بإخفائها في الاحشاء أو إخفائها بأساليب جديدة في أمتعتهم وحقائبهم.

وقال خالد أحمد مدير إدارة عمليات المسافرين مكلف:" نعمل في إدارة عمليات المسافرين وضمن الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021- 2026 ومبادئها الرئيسية ومنها ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، على احباط عمليات التهريب ، وأضاف ندرك تماماً أن أعداد المسافرين في تزايد مستمر ونعي جيداً مسؤوليتنا في حماية المجتمع، لدينا موظفين على أعلى المستويات من الكفاءة وأقسام متعددة تواصل العمل ليلاً نهاراً دون توقف لتعزيز الأمن، وحماية أفراد المجتمع ضد أي محاولات لتهريب الممنوعات، ويؤكد تعدد وتنوع ضبطيات جمارك دبي بإدارة عمليات المسافرين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، الحس الأمني المرتفع لضباط الجمارك وتلقيهم تدريب على أعلى المستويات لكشف المواد المقيدة والممنوعة والمهربة، مشيراً إلى أن الإدارة وبشكل مستدام تعمل على تطوير عدد من المشاريع الجمركية المبتكرة والتي من شأنها زيادة كفاءة العمل من خلال تحديث الأنظمة والإجراءات المساندة للعمل الجمركي، وتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين ، مع تعزيز عمليات الفحص والتفتيش".

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