رأس الخيمة تتزين لاستقبال عيد الاتحاد

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة استعداداتها للاحتفاء بعيد الاتحاد الـ52 للدولة بإنجاز أعمال تركيب الزينة في الشوارع الرئيسة والجسور والميادين والحدائق في المدينة سعياً من الدائرة إلى إدخال البهجة في نفوس أفراد المجتمع، وإبداء مظاهر الفرحة باستقبال هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

وأعرب المهندس خالد فضل العلي، مدير عام الدائرة، عن أمله بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الوطنية على شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين بصحة وعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والسعادة والرخاء على دولتنا الحبيبة.

وأوضح العلي أنه تمت إضافة الزينة على كامل كورنيش القواسم، والتي تنوعت بين العبارات والمجسمات المتنوعة من غير الإنارة على جهتي الكورنيش، وأن عدد الإضاءات الضوئية بلغ 3000 تشكيلة ضوئية مبتكرة تم تركيبها على الطرق الرئيسية والجسور والميادين مع إضافة مواقع جديدة تضمنت حديقة شعم وحديقة الحصن وحديقة العريبي وحديقة خزام وحديقة البيت المتوحد وحديقة صقر وميدان الاتحاد وحديقة سد شوكة وممشى وكورنيش الرمس. وأكدت الدائرة حرصها على تزيين الشوارع والميادين بزينة ضوئية ولوحات تهنئة تمجد مؤسسي الاتحاد وتحمل معاني الوحدة والاتحاد والترابط التي تشع بهجة احتفالاً بعيد الاتحاد، وذلك في إطار جهود الدائرة لإضفاء مشاهد جمالية وحضارية وأجواء من السعادة تعزز بهجة الأهالي والزوار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز