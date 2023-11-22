البواردي يشارك باجتماعات «مجلس الدفاع المشترك» في مسقط

المصدر: مسقط - وام

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شاركت الدولة أمس في أعمال الدورة الـ«20» لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في مسقط بسلطنة عُمان.

وترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وفد الدولة، وكان في مقدمة مستقبليه السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُمان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي رفعتها اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجالات العسكرية المشتركة. ويعزز مجلس الدفاع المشترك مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق المصالح المشتركة لها.

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