«الهلال الأحمر» و«توام» يطلقان مبادرة «ابتسم أنت في الإمارات»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مركز العين، بالتعاون مع مستشفى توام، صباح أمس، مبادرة «ابتسم أنت في الإمارات»، تزامناً مع يوم الطفل العالمي، الذي صادف 20 نوفمبر من كل عام، وبحضور عدد من المتطوعين والطاقم التمريضي في المستشفى.

وتمثلت المبادرة في توزيع الهدايا على الأطفال بالأقسام الخاصة بهم في توام من أجل إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم الصغيرة، وتعبيراً لهم عن المشاعر الإنسانية الطيبة نحو الأطفال الملازمين لـ«الأسرة البيضاء» في المستشفيات.

كما قام الفريق المنظم للمبادرة بتوجيه الأهالي المرافقين لصغارهم في مستشفى توام بكيفية حمايتهم، والحرص في الوقت ذاته على تحقيق ضمان بيئة آمنة وصحية لصغارهم، مما يحقق زيادة الوعي بحقوق الطفل، وتحسين رفاهية الأطفال في الدولة.

قيمة سامية

وقال الدكتور أحمد الظاهري مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مركز منطقة العين في تصريح لـ«البيان»: إننا في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مركز منطقة العين، حرصنا على التعاون مع مستشفى توام لإطلاق مبادرة إنسانية وهي «ابتسم أنت في الإمارات»، وذلك تزامناً مع يوم الطفل العالمي، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام. ونوه بأن الاهتمام بالآخرين وآلامهم هو فعلياً قيمة سامية حرص وشجع عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه أبناؤه جميعاً من بعده.

وهو ما خلق هذا النوع الفريد والاستثنائي من الترابط المجتمعي في أسمى معانيه. وأضاف: «كما أؤكد أن مثل هذه المبادرات تعد أيضاً أحد جوانب الأدوار العلاجية التي تحقق التواصل بين المرضى والمجتمع الخارجي، وتحمل أيضاً آثاراً إيجابية على صحة المرضى عموماً، وتخلق لديهم حالة من الشعور بالأمل والبهجة، ناتج عن إدراكهم بأن المجتمع بكل فئاته حريص على إسعادهم، والإسهام إيجابياً في عملية العلاج».

أفضل رعاية

وأكد الدكتور أحمد الظاهري أن الفريق المنظم للمبادرة قد لمس أيضاً السعادة والراحة والاطمئنان، التي بدت على محيا الأطفال الذين يعانون من أمراض مختلفة.

مشيداً بجهود الجهات المعنية بالطفولة في تحقيق أفضل رعاية وحماية وتمكين للطفولة، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بمستقبل أفضل لجميع أطفال العالم عموماً، ولأطفال الإمارات خصوصاً، إلى جانب تميز دولة الإمارات بتقديم رعاية مثلى للطفولة في إطار الجهود الحكومية الرسمية الاتحادية والمحلية التي تقدم أفضل ما يمكن أن ينعم به الطفل بكل سهولة ويسر.

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