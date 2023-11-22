أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي يستعرض مشاريع في التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تتواصل فعاليات الدورة الثانية لأسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

وشهد اليوم الثاني انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات للميكروبيوم، والذي ينظمه مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الدكتورة مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن المؤتمر ينسجم مع أهداف إمارة أبوظبي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، من خلال ترسيخ البحث العلمي والمعرفة لخدمة الأهداف التنموية المستدامة في عام الاستدامة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحت عنوان «اليوم للغد».

استدامة زراعية

وأضافت مريم السويدي في كلمة لها، خلال افتتاح المؤتمر، أن «الميكروبيوم يشكل ميداناً أساسياً في فهم العمليات، التي تؤثر على صحة الإنسان والبيئة، ومن هنا ينصب اهتمام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على الاستفادة من دراسات الميكروبيوم لتحقيق الاستدامة الزراعية، حيث إن معرفة البكتيريا النافعة وتأثيراتها على الزراعة تساعد على تحسين خواص التربة، ونمو النباتات وزيادة مقاومتها للأمراض والآفات.

معرض «فيف»

وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي شهدت الدورة الرابعة لمعرض «فيف الشرق الأوسط وأفريقيا للإنتاج الحيواني»، وهو الأبرز عالمياً في مجال تنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان والدواجن وبيض المائدة، حضوراً لافتاً من المختصين في قطاع الثروة الحيوانية، بمشاركة أكثر من 500 مورد عالمي وإقليمي من كافة مراحل سلسلة التوريد، التي تمثل جميع أنواع المنتجات الحيوانية مع التركيز الواضح على الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي.

وأكد راشد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين تربية الدواجن وجودة الإنتاج.

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