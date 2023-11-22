550 شركة محلية ودولية تشارك في «أبوظبي الدولي للأغذية»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنظم مجموعة «أدنيك» الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف) خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، تم الإعلان عن مشاركة أكثر من 550 شركة محلية ودولية بالمعرض بزيادة 8 % عن العام الماضي، إضافة إلى استقطاب زوار يمثلون أكثر من 50 دولة حول العالم، منها 12 دولة تشارك للمرة الأولى.

ويعتزم المعرض استقطاب 1300 علامة تجارية مشاركة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الأغذية والمشروبات، كما يوفر منصة مثالية للقاء كبار المشترين في بيئة أعمال محفزة ومشجعة لإقامة الشراكات وإبرام الصفقات، كما سيستضيف مؤتمر أديف 30 متحدثاً إقليمياً ودولياً للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم في هذا القطاع الحيوي.

وسيشهد المعرض زيادة عدد الأجنحة الدولية من 17 إلى 26 جناحاً دولياً بنسبة نمو تصل إلى 53 % مقارنة بالدورة السابقة، كما سيرتفع عدد المشترين الدوليين من 220 مشترياً إلى 260 مشترياً، بنسبة زيادة تصل إلى 18 % عن دورة العام الماضي. وسيمتد المعرض على مساحة تصل إلى 28 ألفاً و465 متراً مربعاً.

حيث ستمثل الشركات المحلية أكثر من ثلث العدد الإجمالي للشركات المشاركة. ومن المنتظر أن يشهد «أديف» الإعلان عن العديد من العقود والصفقات واتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوقيع المزيد منها خلال فعاليات المعرض، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة.

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