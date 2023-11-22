مانع آل مكتوم يزور جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين

المصدر: دبي - البيان

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زار الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، مقر جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين في برج المؤتمرات، مركز دبي التجاري العالمي، وكان في استقباله الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد تهلك، أمين سر الجمعية.

والدكتور عبدالله العوضي، أمين الصندوق، والدكتور أحمد البركاني، عضو مجلس إدارة، والدكتورة منيرة الرحماني، عضو مجلس إدارة. واطلع الشيخ مانع آل مكتوم من مجلس إدارة الجمعية، على أبرز الخدمات الأساسية التي تقدمها الجمعية وأهم النشاطات والفعاليات التي نفذتها على مدار السنوات الماضية، في مجالات تنظيم أسلوب وأخلاقيات ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية، والتدريب الإداري.

والتدريب المهني، بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث الخاصة بمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري. وأشاد الشيخ مانع آل مكتوم بالدور الرائد الذي تقوم به الجمعية بهدف تهيئة البيئة المناسبة لتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات المشابهة الإقليمية والدولية، وهو ما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات، المتمثل في جهودها لتعزيز أفق العمل المشترك ومجالات التعاون والشراكة لبلوغ آفاق جديدة للإنسانية في كل مجالات العمل.

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