محاكم دبي تستعرض أفضل الممارسات في حوكمة الأداء والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير عام محاكم دبي، وفداً من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، للاطلاع على أفضل الممارسات ضمن المحاكم في مجال حوكمة الأداء والاستدامة والرشاقة المؤسسية وسياسة إدارة المشاريع والبرامج التطويرية ومرونة التواصل المؤسسي.

وذلك بحضور عبدالرحيم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، ومريم السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في محاكم دبي. وقدم محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي، عرضاً تضمن تعريفاً بالهيكل الاستراتيجي للمحاكم والوثيقة الاستراتيجية، إضافة إلى مبادئ الحوكمة التّي تتَّبعها المحاكم، والتي تتلخص بالعدالة والإفصاح والشفافية والنزاهة والقيم الأخلاقية والمساءلة. واستعرض مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل، أدوات وتقارير حوكمة الأداء لضمان الاستدامة والرشاقة المؤسسية.

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