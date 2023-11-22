شرطة دبي تبحث التعاون مع «المجلس العالمي للقضاء»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العميد أحمد عبدالله شهيل، مدير عام مجلس دبي القضائي، أورلاندو إدواردو جيرالدي، رئيس المجلس العالمي للقضاء العسكري، ونائبه باولو أديب كسيب، وبحضور العقيد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، نائب مدير عام المجلس لشؤون مجالس الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي، نائب مدير مجلس القضاء الشرطي لشؤون مجالس التأديب، وذلك في نادي ضباط الشرطة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد العميد أحمد شهيل حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد العلاقات الشرطية والأمنية مع الجهات الإقليمية والعالمية، والاطلاع على التجارب والممارسات التخصصية.

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