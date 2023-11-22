خالد بن محمد: أبوظبي وجهة عالمية رائدة للفنون والثقافة

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض «فن أبوظبي» في نسخته الـ15، والذي تنظِّمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري في منارة السعديات في أبوظبي.

وأجرى سموّه جولة في المعرض شملت عدداً من قاعات العرض، والتقى مجموعة من الشخصيات الفنية البارزة، ومن بينها الفنانة الإماراتية نجوم الغانم، والفنان محمد أحمد إبراهيم، والفنان هاشل اللمكي، والتقى سموّه أيضاً ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي، ونخبة من القيِّمين الفنيِّين الذين يعرضون أعمالاً فنية من مختلف أنحاء العالم.

وأشار سموّه إلى أنَّ النجاح الذي شهده معرض «فن أبوظبي»، الذي وصل إلى نسخته الـ15، واكب التطوُّر الذي عرفه المشهد الثقافي في الإمارة، وأسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للفن والثقافة.

حماية

وأكّد سموّه أنَّ المنظومة الثقافية والفنية في أبوظبي تحرص على حماية وصون التراث الثقافي الإماراتي العريق، وفي الوقت نفسه تواصل الاحتفاء بمختلف الفنون والأصناف الثقافية العالمية المعاصرة، منوِّهاً سموّه بدور المعرض في تعزيز الحوار الثقافي، وتوفير منصة متكاملة لعرض الأعمال الفنية لهواة الفن، وتقديم الفرصة للأجيال الصاعدة والفنانين الناشئين لاكتشاف عالم الفن وعرض مواهبهم للجمهور.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمكَّن فن أبوظبي على مدى 15 عاماً من دعم المشهد الثقافي في أبوظبي، وأدّى دوراً رئيساً في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للفنون والثقافة. وفي كل عام، قدَّم معارض عالمية المستوى ضمت فنانين تشكيليين محليين ودوليين، مع توفير الفرص للفنانين الناشئين من المنطقة لتحقيق النجاح والتقدم. وعبر برنامجه السنوي، يُجسد فن أبوظبي جوهر جهودنا الرامية إلى رعاية وتسريع نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتنمية القطاع ليصبح محركاً رئيساً لاقتصاد الإمارة».

رافق سموّه في هذه الزيارة، كلٌّ من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة.

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