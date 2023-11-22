مركز «حماية» يشارك في «مؤتمر أجهزة مكافحة المخدرات»

المصدر: دبي - البيان

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شارك مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في المؤتمر العربي السابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، والذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واستضافه الأردن في بداية نوفمبر.

واستعرض مركز حماية الدولي في المؤتمر برامجه وأنشطته المختلفة والمؤتمرات الدولية التي يتفرد المركز بتنظيمها طيلة 16 عاماً، بالإضافة إلى تجربته التوعوية الموجهة لطلبة المدارس والجامعات وما حققته من نتائج ملموسة.

كما سلط مركز حماية الدولي الأضواء من خلال ورقة العمل التي طرحها العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير المركز، على القمة الشرطية العالمية الثالثة التي ستعقد بدبي في الفترة من 5 ــ 7 مارس 2024، وأهدافها المتمثلة بتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات بين نخبة من قادة الشرطة والأمن، ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها.

مشيراً إلى أن العديد من المؤتمرات الأمنية ستقام على هامش القمة لمناقشة أبرز التحديات العالمية في مكافحة الجريمة، وسبل تعزيز الأمان في المجتمعات ومنها مؤتمر مكافحة المخدرات الذي سيقام تحت شعار «المخدرات وتحديات التهريب والتسويق الإلكتروني وأثرها على الشباب والمجتمع».

وتطرق العقيد المعمري إلى شرح لأهم محاور المؤتمر، كالتسويق الإلكتروني وآفاق جديدة لتهريب المخدرات، والتعاون الدولي ودوره في الحد من تهريب المخدرات، ودور المنظمات الدولية ومؤسسات الرعاية والخدمة المجتمعية في حماية الشباب من تعاطي المخدرات، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة المخدرات، كما سيشمل المؤتمر مجموعة من ورش العمل التخصصية منها ورشة عمل حول المدرسة الآمنة وآليات إعداد القيادات الطلابية في مجال الوقاية من المخدرات.

وقام العميد أنور الطراونة مساعد مدير الأمن العام الأردني في ختام أعمال المؤتمر بتكريم مركز حماية الدولي تثميناً لجهوده وحضوره المتميز ولدوره في إثراء أعمال المؤتمر بالعديد من المبادرات والمقترحات والأعمال المتميزة التي ينفذها المركز في المجال التوعوي.

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