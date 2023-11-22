نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجوائز الصحة السنوية 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس الثلاثاء الفائزين بجوائز الصحة السنوية لسنة 2023.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يحتفي بالتميز، وقال: «نهنئ جميع الأفراد والمؤسسات على إسهاماتهم الكبيرة، سواء عبر التقنيات المبتكرة، أو الالتزام بتحسين قطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم أيضاً، ونؤمن بتأثير هذه الجهود في تحسين جودة الحياة بالعالم».

وأضاف معاليه: نحن أمام نخبة من الأطباء والجراحين والممرضين والباحثين وممثلي مؤسسات الرعاية الصحية المتميزين، أظهروا مهارات استثنائية في تقديم الرعاية الصحية وقيادة منشآت صحية متميزة. وقال: بفضل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً كبيراً وموثوقاً به للتميز في مجال الرعاية الصحية الشاملة في المنطقة والعالم.

ونال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لمجموعة التداوي الصحية بدبي، جائزة أفضل مدير تنفيذي لسنة 2023، وهو أول مواطن ينال هذه الجائزة، تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال إدارة مجموعة صحية كبرى في دبي.

وتم في الحفل تكريم 63 متخصصاً متميزاً في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وبحضور أكثر من 600 من قادة الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص في الدولة.

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