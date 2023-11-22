سوق أبوظبي العالمي شريكاً رئيساً لتمويل المناخ في «COP28»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي العالمي، عن تعيينه شريكاً رئيساً لتمويل المناخ في مؤتمر الأطراف «COP28» المقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

حيث تسلّط هذه الشراكة الضوء على المكانة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز الرائد لتمويل المناخ في المنطقة، والذي يدعم تكوين رأس المال وتوظيفه، ويستمر في تطوير وإصدار منتجات ولوائح مالية مبتكرة لتحقيق التقدم نحو سد فجوة تمويل المناخ والتي تقدر بنحو 11 تريليون دولار من رأس المال اللازم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ومن موقعه كشريك رئيسي لتمويل المناخ، سينظم سوق أبوظبي العالمي سلسلة من جلسات التفاوض الاستراتيجية والمناقشات التفاعلية في المنطقتين الزرقاء والخضراء، لتسليط الضوء على منظومته الشاملة لتمويل المناخ خلال مؤتمر الأطراف «COP28». وفي إطار يوم «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين» خلال مؤتمر الأطراف «COP28» .

والذي يصادف يوم 4 ديسمبر المقبل، يستضيف سوق أبوظبي العالمي النسخة الـ6 من «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام» بالشراكة مع «مصدر»، حيث يعد الملتقى إحدى المبادرات الرئيسية التي تقام في إطار منصة «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

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