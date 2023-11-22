تطوير شارع الإمارات بين تقاطع البديع وطريق أم القيوين فلج المعلا

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تعتزم وزارة «الطاقة والبنية التحتية» البدء بتطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، من تقاطع البديع حتى الطريق الاتحادي أم القيوين فلج المعلا، وذلك ضمن خططها المتواصلة بتطوير شبكة الطرق في الدولة، حيث تطرح الوزارة حالياً مناقصة لتقديم دراسات عن الحركة المرورية، وتطوير جسور وغيرها من الأعمال الإنشائية، التي تنعكس إيجاباً على السيولة المرورية للمنطقة المعنية.

وتفصيلاً، حددت الوزارة يوم 29 نوفمبر الجاري موعداً لتقديم الشركات المهتمة، للحصول على مناقصة أعمال المشروع، والتي تتضمن تقديم خدمات هندسية استشارية من خلال دراسة وتصميم وإشراف، لتطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، وذلك ابتداءً من تقاطع منطقة البديع، وحتى الطريق الاتحادي أم القيوين بمنطقة فلج المعلا «E55».

وتشمل الأعمال دراسة الوضع القائم ومستجدات الحركة المرورية، الناتجة عن التجمعات العمرانية المستحدثة من جسر البديع حتى تقاطع 7، وتقديم الحلول المناسبة لذلك، بالإضافة إلى تطوير جسر تقاطع الإمارات مع شارع الشارقة الذيد «جسر 7»، وذلك وفق المستجدات المرورية الناتجة بالمنطقة ومواءمتها بالمقترحات السابقة، فيما تتضمن متطلبات المشروع أيضاً دراسة توسعة شارع الإمارات من «جسر7 »، حتى الطريق «E55»، من خلال تحديث الدراسات المرورية وتطوير التصاميم السابقة حسب الحاجة.

شروط المشاركة

وأكدت الوزارة أنه يحق فقط للاستشاريين المستوفين للمتطلبات المشاركة في هذه المناقصة، والتي تشترط أن يكون الاستشاري مسجلاً ومصنفاً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، كاستشاري تصميم من الفئة 1 للطرق والبنى التحتية، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون مسجلاً في القائمة المعتمدة الصادرة من مركز النقل المتكامل، «أبوظبي لدراسات النقل والأثر (TIS)» كرحلات غير محدودة، أو أن يكون مسجلاً من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي للاستشاريين، إما لإجراء دراسات (TIS) أو تصميم الطرق والجسور.

وخصصت الوزارة كذلك مناقصتين أخريين، إحداهما لتصميم وتنفيذ أعمال صيانة وديكور لمبنى وزارة تنمية المجتمع، والتي تشمل أعمال إعادة الهيكلة الداخلية لمبنى الطوابق، وتسكين الخدمات وأعمال الكهروميكانيكية والتحكم المطلوبة، حيث حددت 30 الجاري موعداً لفتح المظاريف.

17 مشروعاً

وتتضمن المناقصة الأخرى تطوير منظومة الحريق والأمن والسلامة للمدارس الحكومية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم، وذلك بإضافة منظومة مكافحة الحريق، وإضافة منظومة الإنذار بما يتماشى مع المتطلبات المتفق عليها مع إدارة الدفاع المدني لـ 17 مشروعاً، بينما يشترط على مقدم الطلب أن يكون شركة متخصصة في أعمال مكافحة الحريق ومعتمدة من إدارة الدفاع المدني، فيما حددت 23 الجاري موعداً لفتح المظاريف، وستطرح الوزارة هذه المناقصات إلكترونياً عبر الرابط الإلكتروني service.moid.gov.ae.

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