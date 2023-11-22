سعود بن صقر وعمار النعيمي وسيف بن زايد يعزون في وفاة والدة صقر غباش

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، واجب العزاء إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في وفاة والدته، المغفور لها، حمدة بنت راشد المهيري.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في زيارته مجلس العزاء في منطقة سيح البريرات برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز