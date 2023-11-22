حميد النعيمي: الإمارات قامت على ثوابت أخلاقية عززتها بالدستور والقوانين

المصدر: عجمان ـ وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ضرورة ترجمة نهج الإمارات وقيادتها الرشيدة في إظهار الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف، وترسيخ تعاليمه السمحة التي تدعو إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش وإشاعة المودة والسلام بين الشعوب، مبيناً أن الإمارات قامت على هذه الثوابت الأخلاقية منذ تأسيسها وعززتها بالدستور والقوانين لتترسخ لدى الأجيال المتعاقبة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتب ديوانه أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب وعدد من المسؤولين في الهيئة.

من جانبه أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز القيم الدينية والأصالة في المجتمع، وبما تقدمه الدولة من رعاية وخدمة لكتاب الله، عز وجل، عبر المشاريع القرآنية المتنوعة، المنتشرة في إمارات الدولة، وما تقوم به مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية من خلال مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم الذي أوجد بيئة قرآنية تنافسية مميزة ومحفزة وملهمة للمهتمين بالقرآن وعلومه والتشجيع على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم.

وتقدم الدكتور عمر الدرعي، بالشكر لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، الأمر الذي مكنها من أداء رسالتها في المجتمع على أسس حضارية.

وأطلع الدكتور الدرعي سموهما على خطط الهيئة ومبادراتها التي تدعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق التنمية والاستدامة والسعادة للشعب، وإحداث قفزات نوعية تجعلها واحدة من أكثر دول العالم ازدهاراً وتطوراً، مشيداً بمتابعة سموهما للهيئة ودعمهما لتحقيق أهدافها.

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