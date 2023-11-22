«نسائية دبي» تنظم ملتقى ميثاق القيم تحت شعار«نعمل للغد»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة النسائية في دبي، ممثلة في إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، وبالتعاون مع إدارة فعاليات أجيال المستقبل، ملتقى ميثاق القيم، تحت شعار «نعمل للغد»، حضره ممثلو مؤسسات حكومية وخاصة ونخبة من المهتمين.

وينطلق الملتقى من السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وتعزيزاً لمفهوم الهوية الوطنية، وتأكيداً على أهمية نشر الوعي في النشر الرقمي وتوجيه السلوك الإيجابي في المجتمع، ومواجهة التحديات القيمية في النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجمعية أنه تم اختيار هذا الشعار بما يتماشى مع توجهات الدولة في التنمية المستدامة، مؤكدة الحرص على تقديم ملتقى قيمي يطرح العديد من المواضيع الهادفة التي ترفع مستوى الوعي المجتمعي لنصل إلى حياة سعيدة وآمنة وذات أثر إيجابي. ضم الملتقى عدداً من الأوراق المتخصصة لنخبة من المتحدثين، كما رافقه التوقيع على رابط للتعهد بالميثاق. وتضمن الملتقى عرضاً موجزاً للورش الاستباقية، حيث جاءت الورشة الأولى بعنوان «أفضل الممارسات لصناعة محتوى إيجابي»، قدمتها، هيا العامري.

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