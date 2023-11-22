«دبي للقرآن» تفتح الباب لاقتناء مسكوكات اليوبيل الفضي لتأسيسها

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة إعلان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار مسكوكات تذكارية لمرور 25 عاماً على تأسيس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم واحتفالها باليوبيل الفضي لإنشائها، أعلنت الجائزة عن فتح الباب للراغبين في اقتناء مجموعة المسكوكات بدءاً من يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر الجاري.

وذلك بمقر الجائزة بمنطقة الممزر في دبي خلال فترة الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وقال المستشار إبراهيم محمد بو ملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: نحن سعداء بالتعاون مع إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإصدار هذه المسكوكات التي صدرت بمناسبة عزيزة على قلوبنا وهي مرور 25 عاماً على تأسيس هذه الجائزة المباركة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.وبدأت بمسابقة قرآنية دولية وجائزة للشخصية الإسلامية وكانت تقام في شهر رمضان فقط، واليوم أصبحت مؤسسة قرآنية عالمية تتشرف بخدمة القرآن الكريم وحفظته طوال العام من خلال 14 فرعاً مختلفاً.

وقال محمد علي الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالجائزة رئيس وحدة المسابقات: نرحب بجميع الأخوة الراغبين في اقتناء المسكوكات من الهواة والجمهور الكريم، وبإمكانهم الاستفسار من خلال الاتصال بالرقم 04 261 0666.

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