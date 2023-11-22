الشيخة هند: طفولتنا الواعدة تبوأت صدارة العالم

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أكدت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، رئيسة جائزة لطيفة بنت محمد بن راشد لإبداعات الطفولة، سعادتها بالاحتفال باليوبيل الفضي للجائزة، الذي يتزامن مع أفراح الإمارات باليوم الوطني المجيد.

وقالت سموها في كلمة ألقتها نيابة عنها أمينة الدبوس السويدي المديرة التنفيذية للجائزة إن ما بين سنتي 1998 و2023 محطات عديدة، دعمت وارتقت بإبداعات طفولتنا في قمم النجاح والتميز والتفوق. وأضافت سموها: لا بد من أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على عطاء 25 عاماً من الإبداع الخالص للطفولة الإماراتية والخليجية.

كما نقف بكل الولاء والانتماء والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لجهودهم، في دعم إبداعات الطفولة الإماراتية بلا حدود حتى تبوأت طفولتنا الواعدة صدارة العالم.

وتقدمت سموها بخالص الشكر والتقدير إلى الشركاء الاستراتيجيين الذين دعموا وساندوا مسيرة الجائزة.

وتحت رعاية سموها احتفلت الجائزة أمس في مقر جمعية النهضة النسائية في دبي باليوبيل الفضي للجائزة، ومرور 25 عاماً على مسيرة الجائزة الرائدة في خدمة إبداعات الطفولة.

وثمنت أمينة الدبوس جهود سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعية الجائزة لرعايتها واهتمامها بالجائزة.

وأعربت عن شكرها الجزيل للشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة لمساندتها واحتضانها برامج الجائزة، ولإدارة الجائزة التي وصفتها بأنها العيون الساهرة والآمنة لبرامج الجائزة.

كما تقدمت بخالص الشكر للجان التحكيم والمنسقين والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لفعاليات الجائزة، ولكل من أسهم في الارتقاء بإبداعات الطفولة في مسيرة 25 عاماً عامرة بالحب والوفاء والعمل. واستعرضت فعاليات الجائزة فيلماً وثائقياً يحكي قصة إبداع 25 عاماً كما تم عرض أوبريت (مرحبا الساع) الذي يبرز أصالة إماراتنا الحبيبة.

وفي لمسة وفاء خالصة تم تكريم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتكريم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وتكريم الشيخة أمينة بنت حميد الطاير. وجرى تكريم الرعاة والفنانين المبدعين وتكريم لجان التحكيم، وتكريم الفائزين محلياً والفائزين خليجياً وتكريم المؤسسات الراعية للطفولة.

حضر الاحتفالية اللواء الدكتور غيث غانم السويدي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، وخولة المهيري، النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والأطفال وذويهم.

وأعرب الفائزون وذووهم، عن بالغ سعادتهم بالجائزة مؤكدين دورها البارز والمهم في حفز وإلهام الجيل الجديد على تقديم أفكار إبداعية، وتوفير المقومات اللازمة كافة لتنشئة الطفل على نحو سليم ينمي فيه قيم الإبداع وملكات الابتكار ليكون نواة لجيل جديد قادر على حمل راية التطوير، ودفع مسيرة التنمية نحو المستقبل المأمول.

سموها:

25 عاماً من الإبداع الخالص للطفولة الإماراتية والخليجية

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