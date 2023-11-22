سعود بن صقر: الإمارات حريصة على ترسيخ تعاليم الإسلام واحترام الشعوب

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الإمارات حريصة على ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلام والتعايش الحضاري واحترام الشعوب والثقافات، انطلاقاً من إيمانها بقيم الاعتدال والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد أمس وفداً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب.

تنمية الوعي

واطلع سموه على استراتيجية الهيئة وخططها ومشاريعها الرامية إلى الإسهام في تنمية الوعي الديني والثقافة الإسلامية وغرس قيم الاعتدال والتسامح والتكاتف، وتعزيز مبادئ ومفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في المجتمع.

وأشاد سموه بإنجازات الهيئة وحرصها على نشر رسالة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والسلام والتعايش السلمي، وعلى تعزيز رسالتها المجتمعية الهادفة، والارتقاء بخدماتها الذكية لفائدة أبناء الوطن وجميع المقيمين على هذه الأرض.

علاقات

من جهة ثانية ، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد، رافقتها ميجان جريجونيس، القنصل العام الأمريكية في دبي.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة والقنصل العام، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.وأشاد سموه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للبلدين والشعبين.

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