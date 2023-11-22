الأمن السيبراني جوهر جلسات اليوم الأول

المصدر: دبي - البيان

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شهدت برامج اليوم الأول من قمة المعرفة بدورتها الثامنة، تنظيم جلسات عدة تناولت موضوعات الأمن السيبراني ومدن المعرفة وجملة من المواضيع المتعلقة بمدن المستقبل.

واستعرضت جلسة نقاشية بعنوان «تحصين المستقبل.. حتمية الأمن السيبراني في عصر الثورة الصناعية الخامسة»، مشهد الأمن السيبراني الحالي، وواقع التهديدات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

شارك في الجلسة كل من كوثر حسيان، رئيسة الأمن، آي بي إم في الخليج وبلاد الشام وباكستان، وسباستيان مادن، الرئيس التنفيذي لتطوير الشركات في شركة بي جي آي، ورئيس فريق الشرق الأوسط في شركة كريست.

وسلوى العيسى، مديرة أمن المعلومات وحوكمة الجودة، شركة ديتكون السعودية (ديتاساد)، وأدارت الجلسة مليحة رشيد. تحدثت سلوى العيسى عن أهمية امتلاك المؤسسات والأفراد للمرونة السيبرانية التي تتعلق بكيفية التحضير والاستعداد للهجمات السيبرانية واتخاذ الاستجابة المناسبة لها.

كما أشارت إلى كون منطقة الشرق الأوسط تعد ثاني مناطق العالم من حيث الاستهداف السيبراني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يستدعي جهوداً إضافية للتصدي لهذه الهجمات. من جانبه، أكد سباستيان مادن أهمية توفير التدريب المستمر لجميع المعنيين في مجال الأمن السيبراني، وتزويدهم بالخبرة الضرورية التي تساعدهم على التصدي للتهديدات السيبرانية، لافتاً إلى أن مهارات التواصل والتعبير والقدرة على الكتابة والتوثيق، إضافة إلى المهارات القيادية.

من جهتها، ركزت كوثر حسيان على محورية دور العنصر البشري في تعزيز الأمن السيبراني، وأوضحت أهمية التركيز على سلاسل الإمداد ككل.

وإلى ذلك، عقدت على هامش فعاليات الدورة الثامنة من «قمة المعرفة»، جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل ذكي لمدن المعرفة»، شارك فيها مايك وولش، الرئيس التنفيذي لشركة تومورو للاستشارات، وقدم خلالها أبرز الرؤى ذات الصلة بالعلاقة التبادلية بين مدن المعرفة والمنظمات والمؤسسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، عقدت على هامش فعاليات الدورة الثامنة من «قمة المعرفة»، جلسة نقاشية بعنوان «العيش معاً بذكاء في الثورة الصناعية الخامسة»، والتي قدمتها الدكتورة هانا كريتشلو، مؤلفة ومذيعة ومقدمة برامج حول علم الأعصاب.

من جلسات اليوم الأول | من المصدر

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