أحمد الفلاسي يتسلّم نسخة من كتاب جمال السويدي الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلّم نسخة من كتابه الجديد: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية».

وأثنى معالي وزير التربية والتعليم، على الكتاب وهنّأ السويدي على إصداره، واصفاً الكتاب بأنه الإصدار الأهم لجمال السويدي، ومن أهم الكتب في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً:

إن هذا الكتاب يتناول مسيرةً قيّمة وميمونة لشخصية فذة، وقيادة ملهمة، قدمت لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم بأسره، إنجازات هائلة على الصعد كافة، وهي شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صانع الأمجاد والإنجازات لدولة الإمارات العربية المتحدة.

رجل الإنسانية

وأعرب الدكتور جمال السويدي عن شكره لمعالي وزير التربية والتعليم، مشيداً بحفاوة الاستقبال، قائلاً: إن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» يكشف أن صناعة قيادة عظيمة، بحجم ووزن شخصية صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، لم تكن سهلة، وإنما صعبة تأتي نتيجة تراكم تجارب وخبرات طويلة.

وأضاف السويدي إن الكتاب يتحدث عن أمور كثيرة ومنها جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء قوات مسلحة قوية وعصرية مملوكة للشعب، وتدين بالولاء للدولة، ويوضح للإماراتيين الدور الكبير الذي أداه سموه في النهوض بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق الريادة العالمية لها في مختلف المجالات، ومنها المجالات الحيوية، التي كانت تعد حكراً على الدول الكبرى.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يدرك الشروط التي يحددها المؤرخون العظماء لنهضة الأمم، وأهمها الجيوش القوية في الميدان، والقدرة على مواجهة التحديات واتخاذ القرارات، ويطبقها بكفاءة، للنهوض بالدولة إلى آفاق المستقبل في جميع المجالات.

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