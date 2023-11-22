تطبيق الشروط الجديدة لاستحقاق المعاش التقاعدي تدريجياً حتى 2044

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن التعديلات الجديدة التي تمت على نظام التقاعد الخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي سيتم تطبيقها تدريجياً على المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة ربطت بين العمر وسنوات الخدمة لاستحقاق التقاعد المبكر، بحيث يشترط استكمال 25 سنة خدمة، وبلوغ سن 45 عاماً لاستحقاق المعاش التقاعدي في السنة الأولى لتطبيق القانون، ويزداد شرط العمر تدريجياً بواقع 6 أشهر سنوياً، حتى يصبح السن المؤهل للتقاعد المبكر 55 سنة في عام 2044.

منافع

وأشار الصندوق إلى أن التعديلات على نظام التقاعد تُسهم في خلق منظومة تقاعد حديثة ومرنة، تتماشي مع احتياجات المؤمن عليهم الوظيفية والاجتماعية، وتتيح لهم فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل لا سيما المعاش التقاعدي، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام السابق.

وأفاد بأن القانون المعدل سيطبق على كافة المواطنين المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة المستمرين في الخدمة، ولا يشمل المتقاعدين، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة، في ظل قانون التقاعد السابق قبل التعديل؛ بما في ذلك نسبة استحقاق المعاش التقاعدي والمكافأة عن سنوات الخدمة السابقة، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تعتبر سارية، وتطبق اعتباراً من 1 ديسمبر 2023.

وأوضح أنه بموجب القانون الجديد يظل المؤمّن عليهم (سواء الرجل أو المرأة) المستوفون لشروط التقاعد في النظام السابق، مؤهّلين للتقاعد في ظل النظام الجديد مع إمكانية استفادتهم من المميزات الجديدة، التـي يوفرها النظام المعدل، وعلى رأسها إمكانية استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي بنسبة 100% من متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع عند مواصلة العمل.

45

عاماً سن التقاعد المبكر في السنة الأولى لتطبيق القانون المعدل

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