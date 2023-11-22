«كهرباء دبي» تحصل على «الآيزو» في نظام مكافحة الرشوة

المصدر: دبي - البيان

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تأكيداً لالتزامها بالشفافية وأعلى المعايير الأخلاقية في جميع عملياتها، حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة «الآيزو» العالمية (ISO 37001:2016) في نظام إدارة مكافحة الرشوة.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة من فريق «مكتب فاريتاس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقييم المطابقة ومنح الشهادات، في مقر الهيئة الرئيسي.

وذلك بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس الحوكمة والمطابقة في الهيئة، وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة في الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: «واءمت الهيئة استراتيجيتها مع رؤية القيادة الرشيدة، والتوجهات المحلية والاتحادية والعالمية، وبفضل التزامها بتطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة والشفافية في جميع مجالات عملها تعد الهيئة، اليوم، من أبرز المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة، وواحدة من المؤسسات الرائدة في الحفاظ على أعلى مستويات النزاهة».

بدوره قال المهندس وليد بن سلمان: «نحن فخورون بالعمل الجاد والجهد، الذي قام به فريق العمل لتحقيق هذا الإنجاز المهم في مسيرة تميز الهيئة، فهذه الشهادة دليل على التزامنا بالممارسات الأخلاقية في جميع عملياتنا، وثقافة النزاهة والشفافية في الهيئة».

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