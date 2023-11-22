الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء لـ «البيان »: 600 مليون جالون القدرة التخزينية للمياه تكفي 50 يوماً في الحالات الطارئة

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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كشف المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن القدرة التخزينية الحالية للشركة تبلغ نحو 600 مليون جالون مياه موزعة في المناطق التابعة للشركة، وتكفي لـ50 يوماً في حالات الطوارئ.

لافتاً إلى أن الشركة استثمرت نحو 5 مليارات درهم خلال السنوات الـ4 الماضية في مشاريع متنوعة في قطاع المياه، من بينها 3 مليارات درهم في محطة «نقاء» لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي، سعة إنتاج 150 مليون جالون يومياً، وتمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للشركة التي يتم من خلالها ترجمة رؤية القيادة الرشيدة بشأن تحقيق الأمن المائي في الإمارات، و2 مليار درهم في شبكات نقل المياه.

قدرة إنتاجية

وبين المهندس يوسف آل علي أن القدرة الإنتاجية للمياه في الشركة تبلغ 193 مليون جالون يومياً بينها 150 مليون جالون يومياً من محطة «نقاء»، المشروع الأضخم من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، و26 مليون جالون من المياه العذبة يومياً من محطة الزوراء في عجمان، إلى جانب 17 مليون جالون من محطة غليلة برأس الخيمة. وأشار إلى أن «مركز توزيع الخريجة».

وهو المركز الذي يضُم 9 خزانات رئيسية بسعة استيعاب تبلغ 180 مليون جالون، هو أكبر مراكز تخزين المياه الاستراتيجية في الدولة، وأنشئ بهدف استيعاب إنتاج محطة «نقاء»، ورفع القدرة التخزينية للمياه لمجابهة حالات الطوارئ، وتم استخدام طرق متقدمة في بناء المركز، سواء من ناحية المعالجة الابتدائية أو الحفر أو الصب، بهدف تقليل كمية النفايات الناتجة عن الإنشاء.

كما تم تهيئة أراضي المنطقة لتحسين امتصاصها للكربون، ويوزع المركز المياه على إمارة رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والمنطقة الوسطى في الشارقة من خلال الجاذبية دون الحاجة إلى ضخ المياه وهذا بدوره يوفر الكهرباء والانبعاثات.

عدادات ذكية

وأوضح أن «الاتحاد للماء والكهرباء» لديها حوالي مليون عداد للكهرباء والماء جميعها ذكية وجار العمل على مواءمتها مع الأنظمة الإلكترونية التابعة للشركة.

لافتاً إلى أن هذه العدادات الذكية تسهم في الحفاظ على المياه من الهدر من نواحٍ عدة، فبالنظر إلى الدقة المتناهية في مخرجات عملها، سيسهل اكتشاف الأخطاء، مثل التسريبات المحتملة ونقاط تمركزها، فضلاً عن اختصار الوقت وتحقيق مرونة أكبر في إجراء الإصلاحات.

شاحن أخضر

وأوضح المهندس يوسف أحمد آل علي أن «الاتحاد للماء والكهرباء»، أنجزت 37 محطة شاحن أخضر، وقدمت حوافز لتشجيع الجمهور على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك سعياً من الشركة إلى دعم الاعتماد على المركبات الكهربائية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم تركيب 300 محطة شاحن أخضر خلال عام 2024 بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأضاف: «تنقسم محطات الشاحن الأخضر إلى نوعين: محطات الشحن السريع «تيار متردد بقوة 43 كيلووات مع قابس من النوع الثاني، و«تيار مباشر بقوة 50 كيلووات مع مقابس متنوعة»، وغالباً ما تتواجد بمحطات الوقود على الطرق السريعة.

وأشار إلى أن إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية والمعروفة بمحطات الشواحن الخضراء، يهدف إلى توفير البنية التحتية الملائمة التي تسمح بانتشار هذه المركبات وتشجيع الأفراد على اقتنائها وزيادة الاعتماد عليها، ترجمة لتوجهات الدولة في توفير النقل المستدام والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

مبادرة

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: وقعت «الاتحاد للماء والكهرباء» مؤخراً اتفاقية تعاون مع بلدية رأس الخيمة تحدد إطاراً عاماً يتم من خلاله تقديم حوافز مجزية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمنازل، عبر خدمة «منزلي لاستشارات الطاقة»، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 300 عائلة، حيث تهدف المبادرة إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات والإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، حيث تحرص الشركة على توفير البيئة المشجعة لاعتماد نمط حياة مستدام ودعم جهود الدولة في تحقيق المُستهدفات الاستراتيجية، وتحقيق رؤيتها بشأن مستقبل أكثر استدامة.

يوسف آل علي:

193

مليون جالون القدرة الإنتاجية اليومية للمياه في الشركة

5

مليارات درهم استثمارات الشركة في قطاع المياه خلال 4 سنوات

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